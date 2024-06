Emre Can - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Biografie

1994 in Frankfurt geboren spielte er in der Jugend bei den Lokalvereinen SV Blau-Gelb Frankfurt und Eintracht Frankfurt . Nach Stationen beim FC Bayern München , Liverpool und Juventus Turin spielt Emre Can seit 2020 beim Bundesligisten BVB. Zur EM 2024 wurde Can von Trainer Nagelsmann für die Nationalelf nachnominiert.