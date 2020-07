EU-Ratspräsidentschaft: Überwindung der Corona-Pandemie im Fokus

Deutschland hat vom 1. Juli 2020 an bis zum Jahresende die Ratspräsidentschaft in der Europäischen Union übernommen. Top-Thema von Kanzlerin Angela Merkel und der Bundesregierung ist der Kampf gegen die Corona-Krise. Die Erwartungen an die Bundesregierung sind hoch.



Das erste große Ziel: Noch im Juli den nächsten EU-Haushaltsrahmen und ein Corona-Konjunkturprogramm auf den Weg bringen. Aber auch die Themen Brexit, Klimaschutz, Digitalisierung und Migration stehen auf der Agenda.