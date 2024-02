Der Europäische Gerichtshof (EuGH) |

Der Europäische Gerichtshof mit Sitz in Luxemburg hat die Aufgabe, die Einhaltung von EU-Recht in allen EU-Mitgliedsländern zu überwachen. Vor allem seine Urteile in Vorabentscheidungsverfahren sind für die Auslegung des EU-Rechts in den Mitgliedsstaaten und in der Bundesrepublik entscheidend.