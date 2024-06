FC Bayern München |

Seit seiner Gründung 1900 erspielt der FC Bayern München Erfolge. Heimspiele werden in der bekannten Allianz-Arena in München ausgetragen. Neben den Fußballmannschaften der Herren und Frauen ist er auch in anderen Sportarten wie Basketball, Baseball oder Turnen aktiv. ZDFheute informiert zum FC Bayern aktuell: Nachrichten, Hintergründe und Highlights des Rekordmeisters in der Übersicht.