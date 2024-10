FC Hansa Rostock - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Der FC Hansa Rostock wurded 1965 gegründet und ist der mitgliederstärkste Verein in Mecklenburg-Vorpommern . In der Saison 2023/24 ist er von der 2. Bundesliga wieder zum Drittligisten abgestiegen. Fans von Hansa Rostock fallen immer wieder aufgrund Randale im Stadion auf. ZDFheute informiert zum FC Hansa Rostock aktuell: News, Highlights und Hintergründe in der Übersicht.