Florian Wirtz - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Biografie

Florian Wirtz ist 2003 in Pulheim-Brauweiler in der Nähe von Köln geboren. Er begann seine Karriere im örtlichen Fußballverein und wechselte schon bald in die Nachwuchsmannschaft des 1. FC Köln . Sein Erfolg erregte die Aufmerksamkeit des Ligarivalen Bayer 04 Leverkusen . Seit 2020 spielt der offensive Mittelfeldspieler für den Bundesligisten. Auch abseits vom Spielfeld schlägt Florian Wirtz Wellen und geht regelmäßig auf verschiedenen Social-Media-Plattformen viral.