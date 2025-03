Frank Schmidt - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Frank Schmidt ist seit 2007 Trainer des 1. FC Heidenheim . Mit ihm schaffte der Verein 2023 den Aufstieg in die 1. Bundesliga. Vor 2007 war er selbst Fußballspieler und spielte am Höhepunkt seiner Karriere mehrere Jahre in der 2. Bundesliga. ZDFheute informiert zu Frank Schmidt aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr in der Übersicht.