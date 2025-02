SpVgg Greuther Fürth - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Die SpVgg Greuther Fürth ist ein bayerischer Fußballverein, der 1903 gegründet wurde. In der Saison 2012/13 stieg die SpVgg Greuther Fürth erstmals in die 1. Der zweite Aufstieg gelang in der Saison 2021/22, der Klassenerhalt wurde jedoch beide Male nicht erreicht. ZDFheute informiert zu Greuther Fürth aktuell: Nachrichten, Hintergründe und Highlights zum Verein in der Übersicht.