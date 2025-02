Grönland - Insel auf nordamerikanischem Kontinent

Grönland |

Grönland, die größte Insel der Welt, zählt rund 57.000 Einwohner und gehört zum Königreich Dänemark. Geografisch ist Grönland Teil Nordamerikas, wobei die Hauptstadt Nuuk näher an New York als an Kopenhagen liegt. Die rohstoffreiche und strategisch bedeutende Insel im Nordatlantik ist seit über 600 Jahren mit dem skandinavischen Königreich verbunden, genießt jedoch weitreichende Autonomie. Eine vollständige Unabhängigkeit wurde bislang nicht angestrebt, da Grönland wirtschaftlich stark von Dänemark abhängig ist. Am 1. Januar 1985 trat die Insel aus der Europäischen Gemeinschaft aus.