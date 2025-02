Hannover 96 ist einer der größten Fußballvereine in Niedersachsen . Der Verein gewann zweimal die deutsche Meisterschaft und einmal den DFB-Pokal. Insgesamt spielte Hannover 96 von 1963 bis 2019 mehrere Jahrzehnte in der 1. Bundesliga . Seit dem Abstieg 2019 spielt der Verein nun in der 2. Bundesliga. Aktuelle Nachrichten, Videos und Highlights zu Hannover 96 in der Übersicht.