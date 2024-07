Hertha BSC |

Die Hertha BSC wurde am 25. Juli 1892 gegründet. 1975 gelang der Hertha BSC mit der Vize-Meisterschaft der größte Erfolg in ihrer Bundesliga-Geschichte. Im Jahr 2023 stieg der Verein nach 10 Jahren in die 2. Liga ab. ZDFheute informiert zur Hertha BSC aktuell: Nachrichten, Hintergründe und Highlights des Vereins in der Übersicht.