heute journal - der Podcast |

Die News, Dein Durchblick

Was steckt hinter den großen Schlagzeilen? Was wurde dazu noch nicht erzählt? Gemeinsam mit den Moderatorinnen und Moderatoren des ZDF "heute journals" - Marietta Slomka, Christian Sievers und Dunja Hayali - blickt Helene Reiner in jeder Folge auf ein wichtiges Nachrichtenthema der Woche. Und darüber hinaus! Was passiert eigentlich, wenn die Kameras aus sind? Welche Wendungen verblüffen?



Mit Korrespondentinnen und Korrespondenten, Menschen vor Ort und Expertinnen und Experten zeigen wir die Geschichten und Zusammenhänge hinter den Nachrichten. Wir ordnen ein und geben Einblicke in Themen, die die Welt bewegen - und in unseren eigenen Redaktionsalltag!



Jeden Freitag - überall, wo es Podcasts gibt - und hier bei ZDFheute.