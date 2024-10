Ines Schwerdtner - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Ines Schwerdtner ist Vorsitzende der Partei Die Linke . Gemeinsam mit Jan van Aken vertritt sie die Partei auf Bundesebene. Gewählt wurde das Führungs-Duo beim Bundesparteitag in Halle an der Saale am 19. Oktober 2024. Damit lösen sie Janine Wissler und Martin Schirdewan als Führungsspitze ab. ZDFheute informiert aktuell zu Ines Schwerdtner: Nachrichten, Hintergründe und Videos im Überblick.