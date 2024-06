Jamal Musiala - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Jamal Musiala ist ein deutsch-englischer Fußballspieler, der seit 2020 für die erste Mannschaft des FC Bayern spielt. Bei der EM 2021 feierte Musiala außerdem sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft. In seiner Jugend spielte er beim FC Chelsea in England. ZDFheute informiert über Jamal Musiala: Aktuelle Nachrichten, Videos und Hintergründe in der Übersicht.