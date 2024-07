Biografie

Janina Minge wurde 1999 in Lindau am Bodensee geboren. Sie begann bereits im dritten Lebensjahr mit dem Fußballspielen. Sie spielte für den TSG Lindau Zech, den VfB Friedrichshafen und den FC Wangen 05 bevor sie in der Saison 2015/16 zum SC Freiburg wechselte.Außerdem wurde sie 2022 für die deutsche Nationalmannschaft nominiert. Bei einem Testspiel gegen Schweden gab sie 2023 ihr Debüt für die A-Nationalmannschaft.