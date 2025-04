Johann Wadephul - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Am 28.04.2025 hat die Union als Teil der schwarz-roten Koalition vorgestellt, wer ihre Ministerposten in der neuen Bundesregierung übernehmen wird. Johann Wadephul von der CDU soll der neue Außenminister von Deutschland werden und übernimmt damit das Amt von Annalena Baerbock . ZDFheute informiert zu Johann Wadephul aktuell: Nachrichten und Hintergründe zum deutschen Außenminister in der Übersicht.