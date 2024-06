Biografie

Jonathan Tah wurde am 11. Februar 1996 in Hamburg geboren. In der Jugend spielte Tah bei den Hamburger Vereinen FC Altona 93 und SC Concordia, bevor er 2009 beim Hamburger SV antrat. Zur Saison 2013/14 begann seine Profikarriere beim HSV. In der DFB-Elf unter dem damaligen Bundestrainer Jogi Löw steht Tah seit 2016.