Lebenslauf

Jürgen Klopp wurde 1967 in Stuttgart geboren. Er startete seine Karriere als Fußballspieler im Amateurfußball und spielte ab 1990 für den 1. FSV Mainz 05 in der 2. Bundesliga . 2001 beendete er seine Spielerkarriere und wurde Trainer in Mainz. 2008 wechselte Klopp zu Borussia Dortmund. Ab 2015 war Jürgen Klopp dann Trainer beim FC Liverpool. 2024 entschied er sich den Verein zu verlassen. Seine nächste Station ist ab 2025 der Job als Global Sports Director bei Red Bull.