Kamala Harris

US-Vizepräsidentin

Mit Kamala Harris ist am 20. Januar 2021 zum ersten Mal in der Geschichte der USA eine Vizepräsidentin vereidigt worden. Ihre Mutter ist eine Biologin aus Indien und ihr Vater ist ein Wirtschaftsprofessor aus Britisch-Jamaika.



Bei der Parlamentswahl im November 2016 war Harris erfolgreich und saß seit ihrer Vereidigung im Januar 2017 als Abgeordnete für Kalifornien im Senat in Washington D.C.. Vor ihrer Vereidigung als erste Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten hatte Kamala Harris ihren Sitz im US-Senat aufgegeben.