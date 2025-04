Am 28.04.2025 verkündete die Union als Teil der schwarz-roten Koalition , wer ihre Ministerposten in der kommenden Bundesregierung übernehmen wird. Katherina Reiche von der CDU erhält das Amt der Wirtschaftsministerin und folgt damit auf Robert Habeck . ZDFheute informiert zu Katherina Reiche aktuell: Nachrichten, Videos und Hintergründe zur neuen Wirtschaftsministerin in der Übersicht.