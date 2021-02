Missbrauch in der katholischen Kirche

Die katholische Kirche wird in mehreren Ländern vom Missbrauch an Kindern und Jugendlichen durch ihre Amtsträger erschüttert. Die Aufarbeitung ist umstritten, die Opfer sind unzufrieden. Immer mehr Menschen treten aus der Kirche aus. Die verpflichtende Ehelosigkeit ihrer Priester (Zölibat), die Ablehnung der Frauenpriesterschaft und der Umgang mit Sexualität und Macht stehen in der katholischen Kirche zur Diskussion.