Landtagswahl in Mecklenburg Vorpommern

Parallel zur Bundestagswahl wird in Mecklenburg-Vorpommern am 26. September der Landtag gewählt. Derzeit regiert eine Koalition aus SPD und CDU mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) an der Spitze. AfD und Linke sind in der Opposition. FDP und Grüne hoffen, wieder in den Landtag zu kommen.