Linda Dallmann - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Biografie

Linda Dallmann wurde 1994 in Dinslaken geboren. Sie spielte in der Saison 2010/11 für Bayer 04 Leverkusen . Ihr Bundesliga-Debüt gab sie ebenfalls 2011. Seit der Saison 2019/20 steht sie für den FC Bayern München auf dem Rasen. Ihr Debüt in der A-Nationalmannschaft gab sie 2016 bei einem Qualifikationsspiel gegen Russland . Für die EM 2022 in England wurde sie von Bundestrainerin Voss-Tecklenburg in den Kader berufen.