Biografie

Marco Rose wurde 1976 in Leipzig geboren. In seiner Jugend spielte er bereits Fußball für den Vorgängerverein des VfB Leipzig. Er beendete 2010 seine Profikarriere im Fußball. In der Saison 2010/11 wurde er Assistenztrainer für die zweite Mannschaft von Mainz 05 , für die er parallel auch noch spielte. Im Juli 2013 wechselte er nach Österreich zum FC Red Bull Salzburg. Ebenfalls trainiert er Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund , bevor er 2022 zum RB Leipzig wechselte.