Mario Voigt, ist ein deutscher Politiker, der seit 2022 Vorsitzender der CDU in Thüringen ist. Bereits 2009 zog er in den Thüringer Landtag ein. In Bezug auf die anstehende Landtagswahl in Thüringen lieferte sich Voigt ein TV-Duell gegen Björn Höcke ( AfD ). Wer auf Bodo Ramelow ( Die Linke ) als nächster Ministerpräsident folgt, entscheidet sich am 1. September.