Michael Schumacher - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Biografie

Michael Schumacher wurde 1969 in Hürth geboren. Seine Karriere startete in sehr jungen Jahren mit dem Kartsport. Später fuhr er unter anderem bei der Formel König, der Formel Ford und der Formel 3. Sein Einstieg in die Formel 1 erfolgte im Jahr 1991 beim Rennstall Jordan. Anschließend fuhr er bis 1995 für Benetton und wechselte dann zu Ferrari. Ab 2006 erfolgte eine mehrjährige Pause. 2010 kehrte er im Rennstall Mercedes für zwei weitere Jahre in die Formel 1 zurück. 2013 erlitt Michael Schumacher durch einen Skiunfall im französischen Méribel eine schwere Kopfverletzung und lebt seither von der Öffentlichkeit zurückgezogen in medizinischer Rehabilitation.