Ole Werner - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Ole Werner ist ein deutscher Fußballtrainer und seit 2021 Cheftrainer bei Werder Bremen . In seiner Laufbahn als Trainer coachte Werner den norddeutschen Zweitligisten Holstein Kiel . Zunächst als Co-Trainer dann 2019 bis 2021 als Cheftrainer. Mit Kiel gelang ihm in der Saison 2020/21 der Sieg gegen Bayern München im DFB-Pokal . Im Anschluss wechselte Werner zum Ligakonkurrenten und damaligen Bundesliga-Absteiger Werder Bremen, den er nach der Saison 2022 zum Wiederaufstieg in die Bundesliga führte.