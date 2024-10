Die Oscars |

Der Academy Award, auch Oscar genannt, ist der renommierteste Filmpreis der Entertainment-Branche. Jährlich werden großartige Filmprojekte mit dem Preis ausgezeichnet. Seit 1929 findet die Preisverleihung jährlich durch die US-amerikanische Academy of Motion Picture Arts and Sciences in Los Angeles statt. Nachrichten, Hintergründe und mehr zu den Oscars in der Übersicht.