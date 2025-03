Pellegrino Matarazzo - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Biografie

Pellegrino Matarazzo wurde 1977 in New Jersey, USA geboren. Er begann seine Fußballkarriere bei einem örtlichen Verein und spielte später für das Fußballteam der Columbia University in New York. Nachdem er einem deutschen Scout aufgefallen war, kam Matarazzo im Jahre 2000 nach Deutschland , wo er in der Regionalliga spielte und schließlich zehn Jahre später seine Fußballkarriere beendete. Daraufhin begann Matarazzo als Trainer. Er war unter anderem Co-Trainer unter Julian Nagelsmann für den TSG 1899 Hoffenheim und später Cheftrainer des VFB Stuttgart . 2023 kehrte Pellegrino Matarazzo zum TSG 1899 Hoffenheim als Cheftrainer zurück.