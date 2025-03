Ralph Hasenhüttl - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Biografie

Ralph Hasenhüttl wurde 1967 in Graz geboren. Er begann seine professionelle Fußballkarriere in Österreich beim Grazer AK. Bei seinem näcshten Verein, dem FK Austria Wien gewann er dreimal in Folge die Österreichische Meisterschaft. In der Saison 1998/99 wechselte er dann nach Deutschland zum 1. FC Köln . Außerdem spielte er für den SpVgg Greuther Fürth und den FC Bayern München. In Österreich war er Teil der Nationalmannschaft. Seine Trainerkarriere begann 2004 beim SpVgg Unterhaching. Weitere Trainerstationen von Ralph Hasenhüttl waren der VfR Aalen, der FC Ingolstadt, RB Leipzig und FC Southampton.