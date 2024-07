Real Madrid, auch bekannt als Real Madrid Club de Fútbol, ist Gewinner der UEFA Champions League 2023/24 und erzielt diesen Titel damit zum 15. Mal. Weiterhin spielt Real Madrid in der obersten spanischen Liga, der Primera División. Auch hier holte der Verein in der Saison 2023/24 den Titel. ZDFheute informiert zu Real Madrid aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr zum spanischen Fußballverein in der Übersicht.