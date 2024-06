Roland Kaiser |

Roland Kaiser, geboren am 10. Mai 1952 in Berlin, ist ein renommierter deutscher Schlagersänger und Entertainer. Seit seinem Durchbruch in den 1980er Jahren ist er eine feste Größe in der deutschen Musikbranche und hat mit Hits wie "Santa Maria" und "Joana" große Popularität erlangt. Mit 67 Auftritten ist Roland Kaiser der Künstler, der am häufigsten in der "ZDF-Hitparade" teilgenommen hat. Nachrichten, Hintergründe und mehr zum Thema Roland Kaiser in der Übersicht.