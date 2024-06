Rossmann - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Rossmann |

Rossmann ist eine führende Drogeriemarktkette in Europa, die sich auf den Verkauf von Drogerie- und Kosmetikprodukten spezialisiert hat. Gegründet von Dirk Roßmann als erster Drogeriemarkt in Deutschland im Jahr 1972 hat sich Rossmann zu einer der bekanntesten Marken in der deutschen Einzelhandelslandschaft entwickelt. ZDFheute informiert über Rossmann: Aktuelle Nachrichten, Videos und Hintergründe im Überblick.