Sara Doorsoun - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Umstellungen in der Abwehr

Biografie

Sara Doorsoun wurde 1991 in Köln geboren. Ihr Bundesliga-Debüt hatte sie 2010 beim SC 07 Bad Neuenahr. In der Saison 2012/13 verpflichtete sie sich für den 1. FFC Turbine Potsdam und 2013 wechselte sie zu SGS Essen. In der Saison 2018/19 gewann sie mit dem VfL Wolfsburg die deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal. Seit 2022 ist sie bei Eintracht Frankfurt angekommen. Für die Nationalmannschaft spielte Doorsoun 2017 bei der Europameisterschaft.