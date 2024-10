Der SC Paderborn 07 ist ein Fußballverein aus Nordrhein-Westfalen . Ab der Saison 2017/2018 schaffte der Verein schnell den Aufstieg von der dritten bis in die erste Bundeliga . In der Saison 2019/2020 folgte jedoch wieder der Abstieg in die 2. Liga. ZDFheute informiert aktuell zum SC Paderborn: News, Highlights und Hintergründe in der Übersicht.