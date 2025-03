SV Wehen Wiesbaden - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Der SV Wehen Wiesbaden beschreibt die Profifußballabteilung des Sportvereins Wehen 1926 - Taunusstein e.V., welche nach dem 2007 erzielten Aufstieg in die 2. Fußballbundesliga ausgegliedert wurde. Am Ende der Saison 2023/24 scheiterte der SV Wehen Wiesbaden in der Relegation und stieg in die 3. Bundesliga ab. Als Stadion dient die Brita-Arena in Wiesbaden. Aktueller Trainer ist Nils Döring. ZDFheute informiert zum SV Wehen Wiesbaden aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr zum Verein in der Übersicht.