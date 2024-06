Temu bietet Produkte chinesischer Händler zu Schnäppchenpreisen an. Doch was steckt dahinter? Längst steht der E-Commerce Anbieter auch im Fokus der deutschen Politik. Welche Erfahrung haben Nutzer mit der Seite gemacht? Ist sie wirklich seriös? ZDFheute informiert zum Online-Händler aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr zu Temu in der Übersicht.