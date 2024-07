Biografie

Thomas Tuchel wurde 1973 in Krumbach geboren. Er begann unter seinem Vater als Trainer mit dem Fußballspielen. In seiner Profikarriere spielte er unteranderem für den FC Augsburg , die Stuttgarter Kickers und SSV Ulm 1846 . Er wechselte dann 2000 vom Feld auf die Trainerbank. So übernahm er in seiner Karriere Traineraufgaben für den VfB Stuttgart , dem FC Augsburg, dem 1. FSV Mainz 05 Borussia Dortmund , Paris Saint-Germain, dem FC Chelsea und dem FC Bayern München.