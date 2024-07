VfL Bochum 1848 - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Der VfL Bochum 1848 entstand 1938 durch den Zusammenschluss mehrerer Bochumer Sportvereine. Die 1848 steht für den Gründungsaufruf des Bochumer Turnvereins, welcher einer der Gründungsvereine ist. Der VfL spielt seit der Saison 2021/22 wieder in der Bundesliga und sicherte sich in der Saison 2023/24 den Klassenerhalt in der Relegation gegen Fortuna Düsseldorf. ZDFheute bietet aktuelle Nachrichten und Hintergründe über den VfL Bochum im Überblick.