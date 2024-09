Weihnachten - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Im Christentum wird an Weihnachten die Geburt von Jesus Christus gefeiert. Das Weihnachtsfest beginnt am 24. Dezember mit Heiligabend, gefolgt von zwei weiteren Weihnachtsfeiertagen. Weihnachten ist neben Ostern und Pfingsten einer der wichtigsten Feiertage im Christentum. ZDFheute informiert zum Weihnachtsfest: Aktuelle Nachrichten, Hintergründe und Tipps zu Weihnachtsbaum, Weihnachtsgeschenken und Co.