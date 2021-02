Live: Aktuelle Stunde zum Fall Nawalny

Die Spannungen zwischen Russland und Deutschland verschärfen sich zunehmend: Am Montag hatte das Auswärtige Amt nach der Ausweisung eines deutschen Diplomaten aus Russland einen Mitarbeiter der russischen Botschaft in Berlin des Landes verwiesen. In einer Aktuellen Stunde soll darüber debattiert werden, welche Konsequenzen die Bundesregierung aus den jüngsten Entwicklungen zieht.