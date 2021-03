Live: Laschet äußert sich nach CDU-Sitzung

Die Pressekonferenz wird mit Spannung erwartet, weil Kanzlerin Angela Merkel Laschet in der ARD-Sendung "Anne Will" am Sonntag kritisierte. Der Grund: Die Corona-Regeln hätten in NRW zu viel Ermessensspielraum. NRW hat keine landesweite Notbremse ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100, Ausnahmen der Schließung von Läden sind mit negativem Corona-Test möglich.