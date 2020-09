Weiter sagte er: "Drittens: Das ist die größte Wahl, die wir im Jahr 2020 haben. 14 Millionen Menschen waren an die Urnen aufgerufen und wir können heute sagen: Die CDU hat diese Wahl gewonnen. Das haben viele nicht in dieser Größenordnung erwartet". Drei Jahre nach der Landtagswahl sei die CDU in NRW "tief verankert", sagte Laschet.