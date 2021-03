Frankreich hat die Impfung mit Astrazeneca ausgesetzt. Die Vorkommnisse in Deutschland in Zusammenhang mit Astrazeneca seien ein Grund dafür, so ZDF-Korrespondent Thomas Walde.

2 min 2 min 17.03.2021 17.03.2021 Video verfügbar bis 17.03.2022 Video herunterladen