Debatte über Asylpolitik : Scholz: "Es ist gegen deutsche Interessen"

09.02.2025 | 20:43 |

"Es geht", sagt Merz zu Zurückweisungen an den Grenzen. "Es steht so in unserer Verfassung." Scholz sagt: "Es ist gegen alles, was für unser Landeswohl von größter Bedeutung ist."