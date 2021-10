Bundeskanzlerwahl in Woche vom 6. Dezember

Man habe sich intensiv vorbereitet, so Lars Klingbeil (SPD). Es werde in 22 Arbeitsgruppen gearbeitet, die bis zum 10. November Papiere erstellten. Diese würden dann in die Hauptverhandlungsgruppe gegeben, so Klingbeil. Diese fungiere als Schlussredaktion und würde dann noch übrig gebliebene Konflikte klären, damit dann Ende November ein Vertragswerk vorliege.