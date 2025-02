Hwaseong in Südkorea: Mehrere Tote bei Feuer in Fabrik

Bei einem Brand in einer Fabrik für Lithiumbatterien in Südkorea sind einem Medienbericht zufolge etwa 20 Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer ist mittlerweile gelöscht.

Mehrere Tote nach Brand in Batteriefabrik

Hwaseong in Südkorea

Feuerwehrleute versuchen einen Brand in einer Fabrik für Lithiumbatterien in Hwaseong in Südkorea zu löschen. Quelle: epa

Infolge eines Großbrands in einer Fabrik zur Herstellung von Lithium-Batterien in Südkorea haben Rettungskräfte nach Medienberichten die Leichen von etwa 20 Menschen gefunden.

Rettungskräfte hätten die Toten in dem betroffenen Gebäude in der südlich von Seoul gelegenen Stadt Hwaseong entdeckt, berichteten südkoreanische Sender und die nationale Nachrichtenagentur Yonhap am Montag unter Berufung auf die Feuerwehr. Zunächst hatten 23 Menschen als vermisst gegolten. Die meisten von ihnen waren demnach ausländische Arbeiter. Es werde befürchtet, dass die Zahl der Opfer weiter steigen könne, hieß es.

Explosion in Batteriezellen wohl Brandursache

In einem Lagerhaus des Batterieherstellers Aricell seien am Vormittag eine Reihe von Batteriezellen explodiert, daraufhin sei die Halle in Brand geraten. Es habe mehrere kleinere Explosionen in dem brennenden Gebäude gegeben. Lithiumbatterien brennen schnell und sind mit herkömmlichen Löschmethoden schwer zu kontrollieren.

Das Feuer hatte zahlreiche Arbeiter in dem mehrstöckigen Fabrikgebäude eingeschlossen. Zunächst war unklar, wie viele von ihnen betroffen waren. Die Rettungskräfte hatten nach dem Ausbruch des Feuers versucht, zu ihnen vorzudringen. Mehrere Menschen wurden zudem verletzt.

Bilder von Yonhap zeigten lodernde Flammen in dem Gebäude und riesige Rauchwolken, die über der Fabrik in den Himmel aufstiegen. Außerhalb des Gebäudes standen dutzende Löschfahrzeuge. Das Feuer sei mittlerweile gelöscht, zitierte Yonhap den an den Löscharbeiten beteiligten Feuerwehrmann Kim Jin Young.

Südkorea wichtigster Hersteller von Batterien

Der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol wies die Behörden, alles vorhandene Personal und Ausrüstung zu mobilisieren und sich auf die Suche und Rettung der Vermissten zu konzentrieren. Die Behörden der Stadt Hwaseong warnten auch die Anwohner vor dem Feuer und rieten ihnen wegen des Rauches, drinnen zu bleiben.

Aricell stellt unter anderem 3,6-Volt-Lithium-Batterien her, die etwa in Haushaltsgeräten wie Taschenlampen oder Fernbedienungen zum Einsatz kommen. Das Unternehmen hatte geschätzt 35.000 Batteriezellen im zweiten Stockwerk der Fabrik und weitere in anderen Bereichen gelagert.

Südkorea ist ein wichtiger Produzent von Batterien, darunter solche, die in E-Autos eingesetzt werden. Südkoreanische Unternehmen beliefern E-Auto-Hersteller weltweit, etwa den Tesla-Konzern.