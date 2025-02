CDU-Kanzlerkandidat Merz : Warum hält die CDU an der Brandmauer fest?

13.02.2025 | 22:29 |

Ein Bürger will von Friedrich Merz wissen, warum sie an der Brandmauer zur AfD festhält. Merz warnt vor einem "Flächenbrand" und Verhältnissen wie in Österreich.