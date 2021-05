Deutschland stehe an einem Wendepunkt, so Steinmeier. In seinem Statement machte er auch auf die Folgen und Probleme durch die Corona-Krise aufmerksam. Die Pandemie habe tiefen Wunden gebracht, so Steinmeier. "Ich möchte dabei helfen diese Wunden zu heilen." Steinmeier ist seit 2017 Bundespräsident in Deutschland.