Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe verkündet heute sein Urteil zum BND-Gesetz. Journalisten- und Bürgerrechtsgruppen sehen durch die Anfang 2017 in Kraft getretene Novelle des Gesetzes über die Kompetenzen des Bundesnachrichtendienstes (BND) die freiheitliche Demokratie in Gefahr. Über ihre Verfassungsbeschwerde verhandelte das Gericht bereits am 14. und 15. Januar.